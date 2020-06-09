إيهاب فهمي : أشرف زكي يتابع حالة رجاء الجداوي رغم مرضه

طمأن الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، جمهور ومحبي الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على صحته عقب إجرائه مؤخرا عملية جراحية بالقلب، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة، ومن المقرر أن يعود خلال أيام لممارسة عمله من جديد.



وكشف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية لـبرنامج "الحياة

اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر شاشة الحياة: " ان الفنان أشرف زكي بصحة جيدة الحمد لله، وخلال أيام قليلة سيعود لممارسة عمله، فهو يبذل مجهودا كبيرا ولكن أزمته الصحية أثبتت حب الناس وجمهوره له".

وقال إيضاً: "وبالرغم من إجراء أشرف لعملية جراحية إلا أنه حريص على متابعة حالة الفنانة رجاء الجداوي التى تتواجد حاليا داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، ويارب يشفيها ويشفي كل مريض، وإن شاء الله ترجع لينا بألف سلامة".

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يذكر أن الفنان أشرف زكي خصع منذ أيام قليلة، لعملية تركيب دعامتين في القلب، ويتماثل حاليًا الشفاء بعد العملية.