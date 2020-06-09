رغم إلغائه.. اختيار فيلم "ليمبو" لأمير المصري بمهرجان كان

اعلن مهرجان كان السينمائي اختيار فيلم "limbo" للنجم أمير المصري وإخراج بن شاروك، وذلك ضمن الاختيارات الرسمية للدورة 73 التي تم إلغاؤها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا.
يشار إلي ان كانت كشفت إدارة مهرجان ” كان ”، ممثلة برئيس المهرجان بيير ليسكور، والمندوب العام للمهرجان تيري فريمو،المسئول عن إختيار أفلامه، عن قائمة ” الإختيار الرسمي” لعام 2020 الملغاة، بسبب وباء الكورونا، ومن المقرر أن تضم القائمة 56 فيلما من 147 بلدا في العالم وسيتم عرضها في مهرجانات اخري تحت اسمها الأصلي "مهرجان كان" ضمن مسابقاتها القادمة.
ويذكر ان الفنان أمير المصري يعيش في بريطانيا، وكان قدم العديد من الأعمال المصرية و الأجنبية الناجحة واشهرها :"رمضان مبروك ابو العالمين حموده، وفيلم lost in London مع النجم الأمريكي وودي هاريلسون والذي أثنى على أدائه في الفيلم.
كما شارك في الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة المنتج محمد حفظي بالفيلم الدنماركي "دانيال" الذي ينتمي لفئة "بانوراما الأفلام الدولية"
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