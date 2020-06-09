كليب خط أحمر لـ جوزيف عطية يتخطى النصف مليون مشاهده منذ طرحه

تخطى الفنان اللبناني جوزيف عطية النصف مليون مشاهدة، بكليب أغنية "خط أحمر" بعد مرور أربعة أيام من طرحها، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". أغنية "خط أحمر" من كلمات فراس الحبيب، ألحان بسام مهدي، وتوزيع عمر صباغ. الحبيب، ألحان بسام مهدي، وتوزيع عمر صباغ. Advertisements يذكر أن المطرب اللبناني جوزيف طرح مؤخرا أغنية "حافظك عن غيب" بمسلسل "الساحر"، من كلمات على المولى، ألحان وتوزيع فادي مارديني.



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