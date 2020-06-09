كليب خط أحمر لـ جوزيف عطية يتخطى النصف مليون مشاهده منذ طرحه

تخطى الفنان اللبناني جوزيف عطية النصف مليون مشاهدة، بكليب أغنية "خط أحمر" بعد مرور أربعة أيام من طرحها، وذلك عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
أغنية "خط أحمر" من كلمات فراسالحبيب، ألحان بسام مهدي، وتوزيع عمر صباغ.
يذكر أن المطرب اللبناني جوزيف طرح مؤخرا أغنية "حافظك عن غيب" بمسلسل "الساحر"، من كلمات على المولى، ألحان وتوزيع فادي مارديني.
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