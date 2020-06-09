تراند اليوم : عاجل – الموت يفجع الفنانة صفاء السبع

بات اسم الفنانة صفاء السبع في صدارة مؤشرات البحث وبين الأكثر تداولًا بعد إعلان وفاة شقيقتها وفاء السبع، أمس الأحد، وهي ابنة الفنان محمد السبع، وأعادت هذه الواقعة اسم الفنانة صفاء السبع للظهور مرة أخرى بعد اعتزالها الفن في وقت سابق.

وأعلنت “جمعية أبناء فناني مصر” عبر صفحتها على موقع فيس بوك، وفاة وفاء السبع، ابنة الفنان محمد السبع، وشقيقة الفنانة صفاء السبع، وأعربت عن تعازيها في وفاتها.

وصفاء السبع صاحبة تاريخ طويل في السينما والدراما المصرية قبل اعتزالها الفن في وقت سابق، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة والتي لاقت قبولًا جماهيريًا واسعًا، وبلغ رصيد أعمالها الفنية 60 عملًا، وأبرز هذه الأعمال “رأفت الهجان”، و”نص ارنب”، و”الاوباش”، و”أسف لا يوجد حل”، وو”سيداتي آنساتي”، و”البراري والحامول”، “أزواج في ورطة”، “بوابة ابليس.

واعتزلت الفنانة صفاء السبع في وقت مبكر من مشوارها الفني رغم تقديم العديد من الأعمال ناجحة، وذلك عقب وقت قصير من زواجها لتتفرغ لمهام الأسرة والطفلة التي كانت قد أنجبتها في ذلك الوقت، وهي حاصلة على بكالوريوس الفنون المسرحية.

صفاء السبع هي ابنة الفنان الراحل محمد السبع، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرز أعماله مسلسل “الإنسان والمجهول” ومسلسل “أبناء ولكن” ومسلسل “اللسان المر” ومسلسل “فتى الأندلس” و”محمد رسول الله”، وفيلم “أريد رجلًا” وفيلم “الأيدي الناعمة” و”زمن حاتم زهران”، وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، ورحل عن عالمنا في أبريل عام 2007.