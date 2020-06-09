تراند اليوم : مصطفي خاطر يخرج عن شعوره علي السوشيال ميديا : كفاية فضايخ بقي – شاهد

أعرب الفنان الشاب مصطفى خاطر عن غضبه حيال الأشاعات والأراء المتضاربة المنتشرة في كل مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الأخبار المزيفة.

وعلق خاطر على انتشار الإشاعات والأكاذيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Facebook:”كفايه كلام علي الناس وكفايه نتدخل في حياة الناس الشخصيه ونحشر نفسنا فيها مش ممكن ارائكم العظيمه الي كل شويه نشوفها كفايه فتي بقا وعهد الله محد فاهم حاجه اصلا. كفايه نصايح عظيمه ياسيدي خليها لنفسك كفايه احكام وانت اصلا متعرفش القضيه كفايه تنشر فضايح الناس وتتريق عليها دحنا ماشيين بالستر كفايه ادعاء فضيله وكلنا اخطاء كفايه نقد في الناس وكفايه فلسفه كفايه كلام في السياسه وانت والله مفاهم حاجه كفايه شتايم في بعض علشان وجهات نظر كلها غلط. اقسم بالله الواحد معارف الاخبار الصح من كتر الاخبار المتفبركه كله دخل في بعضه وبقينا تايههين في كم عظيم من الاشاعات والاكازيب والهري والهبد”.

Advertisements

يشار إلى أن مصطفى خاطر شارك في رمضان 2020 بمسلسل “عمر ودياب”.

مسلسل “عمر ودياب” بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ونهال عنبر، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، من إخراج معتز التوني‎.