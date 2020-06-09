تراند اليوم : شاهد.. هشام عباس يفاجئ عمرو أديب من بلكونة منزله – فيديو

الإعلامي عمرو أديب تقديم فقرة الطبخ الأسبوعية في برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر، مع الشيف جيجي زايد، لكن هذه المرة عن بعد، نظرا للظروف الاستثنائية في ظل فيروس كورونا المستجد.

قدمت جيجي الفقرة من حديقة منزلها، وخلال اللقاء سألها عمرو عن زوجها الفنان هشان عباس، قائلا: “هو هشام فين يا جيجي”، لترد عليه: “واقف في البلكونة بيتفرج أهو”، وبعدها بقليل يظهر هشام على الهواء بالفعل من شرفة منزله، فيشير لعمرو أديب، ويرد الأخير: “هشام أهوو أهلا يا إيش.. حبيبي.. ناااري ناريين ناري من جماله”.

كان هشام عباس قد شارك في حفل أعياد الربيع مع الفنان حميد الشاعري، الذي عرضته قناة cbc، أعادا فيه الجمهور لذكريات ظهورهما كدويتو قبل سنوات.

وضمن فقرات هذا الجزء من الحفل، غنى هشام عباس، وحميد الشاعري، أغنية “جلجلي”، من كلمات عادل عمر، وألحان حميد الشاعري، وهي من ألبوم “شارة” لحميد الشاعري من عام 1989، وظهر هشام عباس في الفيديو كليب الخاص بها وهو يعزف الأورج.