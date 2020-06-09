تراند اليوم : الجمهور في حيرة بسبب لغز زينة علي السوشيال ميديا – شاهد

شاركت النجمة زينة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت زينة معلقة على الصورة: “تبدا حياتك لتتعلم الكلام

وتبقي الحياه لتعلمك الصمت”.

وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر يا زينة، عندك حق، احلى زينة في الدنيا

يذكر أن زينة عرض لها مسلسل جمع سالم والذى شارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل ومحمد شاهين.

يناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.