جينيفر أنيستون تؤكد استمرار العنصرية في أمريكا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع مترو، عن تعليق للنجمة والممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون حول مقتل جورج فلويد، حيث قالت النجمة البالغة من العمر ٥٠ عاما، أن هذا الأسبوع كان أسبوعا مفجعا.

وأكدت جينيفر أنيستون أنه يجب الإعتراف بأن العنصرية والوحشية في أمريكا مستمرة منذ فترة طويلة مشيرة إلي أنه يجب أن يكون هناك سلام ومساواة بين نسيج المجتمع الواحد ويجب علينا أن نحدث ضجيجا ونصرخ بصوت عال للمطالبة بالعدالة والإنصاف في مثل هذة القضايا وأن ننشر الحب.

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وكانت النجمة العالمية قد تبرعت بمبلغ مليون دولار أمريكي لمنظمة Color of Change المناهضة للنعصرية وذلك علي خلفية مقتل جورج فلويد علي يد الشرطة الأمريكية.

على جانب آخر سبق وأعلنت الممثلة الأمريكية جنيفير أنيستون إحدى أبطال المسلسل الشهير “فريندز”، عن بيع صورة لها وهي عارية تعود لعام 1995، حيث قامت بتخصيص عائدات المزاد لمحاربة فيروس “كورونا”.

والجدير بالذكر أن الاحتجاجات الأمريكية التي أثارتها وفاة جورج فلويد أواخر الشهر الماضي أثناء احتجازه في مدينة منيابوليس قد دخلت مرحلة جديدة مع امتداد المسيرات المطالبة بالعدالة العرقية من واشنطن العاصمة إلى بلدة في شرق ولاية تكساس حيث لاقي فلويد مصرعه بعدما ضغط ضابط شرطة بركبته على رقبة فلويد نحو تسع دقائق وهو ممدد على الأرض قبل أن تعلن وفاته فور وصوله المستشفى يوم 25 مايو الماضي