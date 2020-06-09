أمانى السويسي تطلق كليب «خليك في بيتك».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلقت المطربة أماني السويسى، أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم “خليك في بيتك”، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والتي أطلقته لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحتهم.
أغنية “خليك في بيتك”، تهدف الى عدم الاستهتار بصحتنا والبقاء في منازلنا لأن فيروس كورونا يشهد انتشار في كل الدول رغم تطبيق حظر التجوال وبقاء عدد كبير منا في المنازل إلا أن الخروج منه يشكل خطرًا والتعرض للإصابة بشكل كبير.
والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر إسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من اخراج فادى حداد.
وكانت المطربة التونسية أماني السويسي، قد طرحت مؤخرا كليب لأحدث أغنياتها بعنوان ” صوت الأم”، عبر موقع يوتيوب، وعدد من الإذاعات المصرية والعربية، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، وتعاونت أماني فى الأغنية مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن سامر أبو طالب، والموزع الموسيقي محمد هارون، والكليب إخراج محمد ميساوي .
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