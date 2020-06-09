حلا الترك تحتفل بتخرجها.. ووالدها يعوضها عن غيابه بهذه الطريقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بنجاحها وتخرجها من الثانوية العامة.

الفنانة البحرينية نشرت صورة لها، بخاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تشير إلى صورتها في قائمة الناجحين والمتخرجين، وكتبت عليها: “الحمدلله نجحت وتخرجت”.

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ومن جانبه، حرص المنتج محمد الترك، على تعويض ابنته حلا عن عدم تواجده معها في هذه اللحظة المميزة، بأن أحضر قالب تورتة كتب عليه: “مبروك التخرج ابنتي الغالية حلاوتي”.

والد حلا نشر مجموعة صور من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه تهنئة خاصة لابنته، بقوله: “ابنتي الغالية ألف مبروك تخرجك أميرتي الصغيرة مهما كبرتي ستبقين طفلتي الصغيرة اعتذر لأني لم أكن قادر على تواجدي معك بهذه اللحظة ولكن قدر الله وماشاء فعل”.

وأضاف: “هذا أقل شي يمكن أن نعبر عن حبنا لك به يا جميلتي الصغير مبروك يا روح قلب بابا يا ابنتي الغاليه حلى النجاح الباهر والتفوق الرائع. ألف ألف ألف مبروك أشرقت قلوبنا بنجاحك الباهر وأضأت ايامنا بالفرحة ونتمنى من الله ان يدوم نجاحك للأبد وان تدوم أنوارك مضيئة باستمرار نجاحا في الحياة وفي الدراسة وبارك الله فيك وفي نجاحك الف مبروك النجاح ابنتي حلاوي”.