بدرية أحمد تتغزل في السعوديات.. وإعلامية كويتية تسخر منها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، مقطع فيديو، تغزلت فيه بالسعوديات وجمالهن.

بدرية قالت، خلال الفيديو: “السعوديات كلامهن كتير حلو، من زمان وايد أحبهم، أصدقائي وحبايبي وأموت عليكم، يا ربي فيهم دلع وجمال وأخلاق، يا ربي يجننون”.

الفنانة الإماراتية أضافت: “تعال خلي السعودية تتكلم، يا ربي الله ما خلقني ولد، ليت خلقني ولد كنت أتزوج 4 سعوديات، بنات حلوات وقويات”.

وتابعت: “أنا أتمنى إن عيالي لو يتزوجون، يتزوجون من سعوديات، قسما بالله هذه أمنيتي، ويجيبلي حفيدة سعودية، وتقولي يا لبي قلبك ويا لبي عيونك”.

واختتمت كلامها بقولها: “أنا بحب بنات بلادي وأعزهم وأحترمهم، بس السعودية غير، صدقوني والله غير، ما أقدر أقول شيء، كل بنات الخليج تاج على راسي والله العظيم”.

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الإعلامية الكويتية مي العيدان أعادت نشر المقطع، على حسابها على “انستجرام”، وسخرت من كلام بدرية أحمد، بقولها: “بدرية أحمد تقول لكم لو انا ولد تزوجت أربع سعوديات.. بذمتكم هذه سالفة تنقال! مو عيب! فاهمة المدح غلط”.

وكانت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد قد كشفت منذ عدة أشهر عن خضوع ابنها لعملية جراحية في ساقه، والتي يعاني من آلام بها منذ سنوات طويلة.

الفنانة الإماراتية نشرت مقطع فيديو لابنها بعد العملية، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيه بعد أن تم تركيب جهاز لساقه يساعده على التحسن.

بدرية دعت لابنها بالشفاء العاجل، بقولها: “يارب اشفي ولدي أحمد اللهم لا أسالك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه الحمد لله”.