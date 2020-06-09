بعد تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا.. حقن رجاء الجداوي ببلازما المتعافين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت مصادر طبية داخل مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية عن حقن النجمة المصرية رجاء الجداوي ببلازما المتعافين من فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي لم تخرج فيه الجداوي من العناية المركزة حتى الآن، فأن حالتها الصحية مستقرة، وفي انتظار نتائج تحاليها الجديدة في أعقاب حقنها بالبلازما، على أن أمل أن تعطي نتائج أفضل، بحسب البروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة المصرية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

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رجاء ما زالت موضوعة على جهازCPAP ، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم 97، والضغط والنبض مستقريين، في الوقت الذي أكد فيه أحد أطباء مستشفى العزل أنه لا يستطيع أى طبيب تحديد وقت خروجها من الرعاية.

يُذكر أن مساعدة الفنانة رجاء الجداوي قد رجحت أن يكون مصدر انتقال عدوى الفيروس لها هو عزاء زوج النجمة المصرية صفاء أبو السعود، رجل الأعمال السعودي صالح كامل، والذي اقيم في منزل الفنانة بالقاهرة، وحضره العديد من المشاهير، وهو ما توقعته أميرة، نجلة رجاء الجداوي الوحيدة أيضاً، حيث أوضحت في تصريحات صحفية أن أعراض المرض بدأت تظهر على الفنانة المصرية بعد ومين فقط من عودتها من العزاء، ولم تذهب في أي مكان بعدها.

وهو الأمر الذي نفته الفنانة رجاء الجداوي في أول تصريح لها بعد المرض مؤكدة أن العزاء كان كل من فيه ملتزم بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وكان قاصرًا على الأسرة فقط.