ريهام سعيد تعلق على منع ريم البارودي من الظهور على الشاشة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور 5 إعلاميات لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وهن بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وهالة فهمي، وعلا شوشة، والفنانة ريم البارودي.

وفي أول تعليق للإعلامية المصرية ريهام سعيد، أكدت أنها مستاءة بشدة من الرسائل والتعليقات التي تتلقاها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل ‏الاجتماعي من جمهورها، والذين يؤكدون أنها بذلك قد استعادت حقها ونصرها الله.‏

ريهام قالت، في مقطع فيديو، نشرته على حسابها بموقع “انستجرام”: إن وقف مجموعة من الإعلاميين، ومن بينهم الفنانة ‏والإعلامية ريم البارودي، هي مسألة مؤقتة لحين تقنين أوضاعهم بالنقابة فقط، مشددة أنها لا تتمنى أن تفقد الشاشة قيمة وقامة ‏إعلامية مثل الإعلامية دعاء فاروق.‏

Advertisements

الإعلامية المصرية أضافت أنها لا تتمنى الشر لأي شخص، خاصة لو كان هذا الضرر قد عانت هي منه مثل إيقافها عن العمل، مؤكدة أنها ‏قضت سنة الوقف في أشياء مفيدة حسنت من شخصيتها.‏

وتابعت أنه لا يوجد داعي للقيل والقال حول فرحها أو شماتتها في أي شخص موقوف، لأنها تعيش في كرم الله وفي نجاح ‏واحترام وحب الجمهور دائمًا، لافتة إلى أنها كلما ترى سقطة أو غلطة من إعلامي موجود على الشاشة ولم يتم إيقافه، تصبح سعيدة في قرارة نفسها لأنها ‏تتأكد بأنها لم تخطئ لأن من يخطئ لا يتم عقابه، بحسب قولها.

وكانت قد نشبت خلافات مؤخرا بين الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي، وتبادلتا التصريحات المسيئة بينهما.