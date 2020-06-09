«مبنبطلش خناق».. شيرين تتحدث من جديد عن خلافها مع حسام حبيب

الثلاثاء 9 يونيو 2020

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال حسابها على موقع "تويتر" صورة رومانسية حديثة تجمعها بزوجها حسام حبيب.



وغردت شيرين ساخرة من شائعات خلافها معه قائلة: "زي ما انتوا شايفين.. مبنبطلش خناق".

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وكانت النجمة شيرين عبدالوهاب نفت منذ أيام عبر حسابها الخاص على "تويتر" ما تردد حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بصديقها الفنان أحمد سعد وكتبت شيرين: "قرأت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة واختتمت تغريدتها بجملة "‫بحبك_يا_صاحبي".

فيما نفى أيضا حسام حبيب أخبار انفصاله عن شيرين عبر حسابه على "تويتر" مكتفيا بذكر الآية الكريمة: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا"، وهو ما أكده شقيق شيرين محمد عبدالوهاب أيضا عبر حسابه الشخصي.

وكانت قد انتشرت بعض الأخبار حول وجود خلافات وتشاجر بين شيرين وزوجها حسام حبيب وتدخل فيها الفنان أحمد سعد لحلها.