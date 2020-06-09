سيدفن بجانب والدته.. تشييع جثمان فلويد إلى مسقط رأسه بحضور الآلاف (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اصطف آلاف المشيعين خارج كنيسة في هيوستن مسقط رأس جورج فلويد اليوم الإثنين، لمشاهدة اللحظات الأخيرة لجثمان المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي قتل قبل أسبوعين على يد ضابط شرطة أبيض.

وقد تم تكريم فلويد، بعد ظهر يوم الإثنين في كنيسة فاونتن أوف برايز في جنوب غرب هيوستن، خلال مراسم استمرت ست ساعات، فقد كان فلويد مستلقيا في تابوت مفتوح من اللون الذهبي، يرتدي بذلة بنية اللون وربطة عنق زرقاء.

ووقف المشيعون، وكثير منهم يرتدون أقنعة وقمصاناً تحمل عبارة "لا أستطيع التنفس"، على بعد 6 أقدام لمشاهدة النعش، وعلى المسرح خلف النعش كانت هناك جداريتان متطابقتان لفلويد وهو يرتدي قبعة سوداء مكتوب عليها "هيوستن" وأجنحة الملاك المرسومة خلفه.

وكان من بين الذين من المتوقع حضورهم القداس حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، الذي وصف وفاة فلويد بأنها "عمل مروع من الأعمال الوحشية للشرطة".

توفي فلويد في 25 مايو/أيار بعد أن ضغط ضابط شرطة أبيض من مينيابوليس بركبته علي رقبته لعدة دقائق حتى وافته المنية، وقد ألهمت وفاته الاحتجاجات الدولية ولفتت انتباه الكثيرين إلى معاملة الشرطة ونظام العدالة الجنائية للأميركيين الأفارقة.

وقد تعهدت أغلبية مجلس مدينة مينيابوليس بتفكيك وكالة الشرطة التي تضم 800 عضو في المدينة .

وسوف تقام جنازة خاصة لتوديع فلويد غداً الثلاثاء 9 يونيو، وستبدأ الجنازة من الساعة 11 صباحًا يليها الدفن في مقبرة حدائق هيوستن التذكارية في ضواحي بيرلاند مسقط رأسه، حيث سيدفن بجوار والدته لارسينيا فلويد.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن الرئيس دونالد ترامب لا يخطط لحضور الجنازة، بينما يعتزم نائب الرئيس السابق جو بايدن السفر إلى هيوستن للقاء عائلة فلويد، وسيقدم رسالة فيديو لعرضها خلال الجنازة.

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والضيوف الآخرون المؤكد حضورهم هم عمدة هيوستن سيلفستر تورنر، والنائب الأمريكية شيلا جاكسون لي وآل جرين، ومحامي عائلة فلويد بنجامين كرومب، والملاكم السابق فلويد مايويذر، والفنانون سليم ثوج، ليلا جيمس، وبول وول.

وقد جرت النصب التذكارية السابقة في مينيابوليس ورايفورد، كارولاينا الشمالية، بالقرب من المكان الذي ولد فيه فلويد.

وفي حفل تكريم مينيابوليس يوم الخميس، وقف الحاضرون حدادا لمدة 8 دقائق و46 ثانية، وهي المدة التي يقول فيها المدعون العامون إن فلويد كان عالقاً على الأرض تحت ركبة الضابط.

وفرضت المدن حظر التجول حيث شابت العديد من الاحتجاجات الأسبوع الماضي نوبات من الحرائق المتعمدة والاعتداءات والمداهمات والاستيلاء على الشركات، وقد تم اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاحتجاجات، وفقا لتقارير تتبعها وكالة أسوشيتد برس.

وظهرت مقاطع فيديو لضباط يرتدون معدات مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع أو القوة البدنية ضد المتظاهرين السلميين حتى.

ونشأ فلويد في الحي الثالث في هيوستن وكان لاعب كرة قدم سابق ومعروف في المدرسة الثانوية ولعب مع الأسطورة المحلية جى دى سكراى، وانتقل إلى مينيابوليس قبل عدة سنوات بحثًا عن عمل وبداية جديدة.