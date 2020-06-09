شهد الشمري تحتفل بخطوبتها: اشم عطرك لو بنص مليون واحد (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الشاعرة والناشطة العراقية شهد الشمري، اليوم الإثنين 8 يونيو، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

وشاركت شهد الشمري متابعيها بعدد من الصور والفيديو من حفل الخطوبة، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستغرام، قائلة:"هذا أول خاتم مفصل عليه"، مضيفة: "انت تدري او اني ادري اشگد احبك الله شاهد واني اميزك واشم عطرك لو بنص مليون واحد".

وذكرت العديد من وسائل إعلام محلية، أن خطيب الشاعرة والناشطة العراقية هو مواطن قطري مقيم في العاصمة العراقية بغداد.

وكانت العديد من المواقع قد تداولت مؤخرا أنباء حول تلقي شهد الشمري تهديدات بالقتل وذلك في أعقاب ظاهرة الاغتيالات التي طالت النساء في بغداد إبان انطلاق الاحتجاجات في العراق والتي كان أبرزها مقتل الموديل ووصيفة ملكة جمال العراق سابقًا، تارة فارس، وكذلك خبيرتا التجميل العراقيتان رشا الحسن، ورفيف الياسري، اللتان قتلتا في أغسطس الماضي، إلا أن الشمري نفت تلك الأنباء.

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ونفت شهد خلال لقاء تلفزيوني، تعرضها لمحاولة اغتيال بعد تداول صور عبر السوشال ميديا تبين آثار طلقات نارية على زجاج سيارة زعموا أنها سيارة الشمري، حيث قالت: "ما تلقيت تهديدات بالقتل ولا تعرضت لمحاولة اغتيال أبدًا"، وأضافت: "الوضع طبيعي في العراق وتحركاتي طبيعية وما تعرضت لأي إساءة أو تهديد.. أشعر بالأمان، وعمري ما حسيت العراق مو أمان".

وحول سبب خروجها من العراق في ذلك الوقت، أوضحت شهد الشمري، أنها كانت تتواجد في بيروت في مهمة عمل، وأضافت: "أنا جيت بيروت في شغل لمدة 10 ايام، وأنا مقيمة بالعراق وما تركت العراق، وأتنقل بحكم عملي بين بيروت ودبي".

شهد الشمري تبلغ من العمر 33 عاما، ولدت في محافظة المثنى في العراق، درست في كلية الفنون الجميلة إلا أنها تهتم بالشعر، وعمل والدها على تنمية موهبتها، ففي عام 2008 دخلت عالم الشعر، وقدمت العديد من البرنامج أبرزها برنامج شاعر العراق، وبرنامج "شهد وشعر"، ولديها 4 أشقاء منهما اثنتان استشهدتا في غزو العراق عام 2003، وحصلت على جائزة أفضل شاعرة عراقية شابة على التوالي في عامين 2012 و2013.