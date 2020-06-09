ماغي بو غصن تدعم جيسي عبدو.. هكذا تفاعل الجمهور وسيرين عبد النور تعلق

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت الفنانة ماغي أبو غصن، هاشتاغ "كلنا منحبك جيسي"، عبر موقع تويتر وذلك لدعم صديقتها الفنانة جيسي عبدو، التي فقدت والدها مؤخرًا بسبب حريق منزلهم في لبنان.

وطالبت أبو غصن عبر التويتر متابعيها بالوقوف إلى جانب صديقتها جيسي ودعمها في العودة إلى السوشال ميديا، إذ قالت في تغريدتها "صباح الخير، تعوا سوى نخلي هالنهار احلى لصبية حلوة كمان السوشال ميديا حلو"، مرفقةً التغريدة بـِ #كلنا_منحبك_جيسي.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الهاشتاغ فالبعض أرفقه بصور لماغي وجيسي وعلق عليها "الله يخليكم لبعض يا أحلى ثنائي ويدوم عليكم الصحة والعافية يا رب"، بينما قام الآخرون بكتابة بعض الكلمات المعنوية لدعم الفنانة مثل "#كلنا_منحبك_جيسي ومندعيلك الله يقويك وترجع الضحكة معباية وجهك الحلو".

وشارك بالهاشتاغ أيضاً الفنانة سيرين عبد النور التي نشرت صورة تجمعها بالفنانة جيسي عبدو وكتبت عليها تعليقا:"‏يللي ما بيعرفها بيجهل انو عندها قلب طفل وما بيلبقلها الا الفرح ‎كلنا منحبك جيسي".

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بينما كتب الإعلامي اللبناني فراس حليمة الذي أعاد تغريدة ماغي أبو غصن وعلق عليها " الله يقّويكي ويكون معك وترجع الابتسامة الحلوة لوجهك".

يذكر أن الفنانة ماغي بو غصن حلت ضيفة على برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه المذيع هشام حداد وبكت حينما سألها عن صديقتها فوجهت رسالة لكل من قام بنشر خبر وفاة والد جيسي على السوشال ميديا، أن يحترموا الموت، مضيفةً أن الخبر كان قد يدفع بصديقتها لرمي نفسها من الطابق 15.

وتابعت بوغصن أن صديقتها طلبت منها أن تقول على لسانها أنها زعلانة ومتضايقة لأن خبر الوفاة لا يجب أن يقال بهذه الطريقة، يجب أن يقال على مراحل مبينةً أن والد جيسي كان حبيب قلبها وصديقها وأن "جرحها الآن كبير".