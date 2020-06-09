شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود يحتفل بتصدر فيلم "122" قائمة الأعلى مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد داوود بتصدر فيلم "122" قائمة الأعلى مشاهدة حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لـ بوستر فيلم 122 مكتوب عليه أن الفيلم يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة.

ويعد فيلم "122" أول فيلم مصري يعرض بهذه التقنية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول قصة حب بين شاب (أحمد داوود) من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يتعرضان لحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليواجها أسوأ كابوس في حياتهما، ويقضيان أوقاتاً مفزعة في هذا المستشفى.

ويشارك في بطولة الفيلم: طارق لطفي، وأمينة خليل، ومحمود حجازي، وأحمد الفيشاوي، ومحمد محمود، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج العراقي ياسر الياسري.

وفي وقت سابق، عبر الفنان أحمد داوود عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي تلقاها عن دوره في فيلم "122" الذي انطلق عرضه في صالات السينما مؤخراً، ووصف الفيلم بأنه تجربة غريبة وجديدة، مؤكداً على سعادته ايضاً بعدم منع الفيلم من العرض، مشيرا إلى أن تصنيف الفيلم مناسب لأنه يضمن مشاهد رعب ودماء، ولا يجوز أن يراه من هم أصغر من 18 سنة.

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وشارك الفنان أحمد داوود في السباق الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل "لعبة النسيان" الذي ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى .

"ولعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان ويذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس".