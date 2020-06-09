شكرا لقرائتكم خبر عن بلقطة من فيلم حلق حوش.. ليلى علوي: كلنا نفسنا في صاحب يفهمنا من غير مانتكلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ليلى علوي، بصورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهرت فيها مع الفنان محمد هنيدي من فيلم حلق حوش الذي تم إنتاجه في عام 1997م.

وعلقت الفنانة ليلى علوي على الصورة التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من متابعيها على إنستجرام قائلة: "بتفكر في اللي أنا بفكر فيه يا فرج؟.. كلنا نفسنا في صاحب يفهمنا من غير ما نتكلم... فرج وشادية من فيلم حلق حوش".

وفيلم حلق حوش إنتاج عام 1997، وبطولة ليلى علوى، محمد هنيدى، علاء ولى الدين، إخراج محمد عبد العزيز، حيث تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى ساخر حول مجموعة من الأصدقاء، يعيشون على سطح إحدى العمارات المطلة على سينما صيفية، يتابعون باستمرار أفلامها، وبعد فشلهم فى رحلة البحث عن عمل شريف، يقومون بتشكيل فريق عصابى لسرقة أحد البنوك الصغيرة، ولكن الشرطة تبدأ فى مطاردتهم.

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وفي وقت سابق، طالبت الفنانة ليلى علوى جمهورها، بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوى، على خلفية دخولها العناية المركزة بعد تطور حالتها إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وغردت ليلى علوى عبر حسابها الرسمى بتويتر قائلة :"اللهمّ اشفها شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينيك التّي لا تنام، وارحمها بقدرتك عليه، أنت ثقتها ورجاؤها يا مُفرج الكرب، يا كاشف الهم، يا مُجيب دعوة المُضطرين.. برجاء الدعاء بالشفاء للفنانة رجاء الجداوي".