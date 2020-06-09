شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس.. جمهور محمد رمضان في فلسطين يحفر اسمه على الرمال.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره ومتابعيه، هدية جديدة صممها له أحد جمهوره في فلسطين، وهي عبارة عن نقش اسمه على رمال إحدى الشواطئ.

ونشر رمضان مقطع الفيديو الذي صمم فيه أحد متابعيه الاسم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "هدية غالية عندي من أحد الشواطئ الفلسطينية، شكراً لحبايبي وجمهوري من الشعب الفلسطيني الغالي ثقة في الله نجاح".

ونشر رمضان قبل قليل، صورة جديدة من كواليس الأغنية، وعلق عليها: "قريبا"، حيث يروج رمضان لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، التى يوعى فيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطرق الوقاية التى تتركز فى الأساس على ضرورة غسل الأيدى والتباعد الاجتماعى.

وسبق أن نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له يبدو أنها من كواليس أغنية "كورونا فيروس"، معلقا عليها: "هل أنت مستعد؟.. كورونا فيروس.. ثقة فى الله نجاح".

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يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"،وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.