شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المطربة إنجي أمين تعلن زواجها بعد قصة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة إنجي امين بزواجها من أحمد حماد، وهو ما كشفته فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن أنها تعرفت على زوجها عن طريق الصدفة ونشأت بينهما قصة حب استمرت عامين إلى أن قرروا إنهاء هذه القصة بالزواج السعيد.

أما عن حياتها الفنية قالت: "أستعد الآن لطرح أغنية جديدة، والتي تحمل اسم "مالك يا شاب"، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات سامح فرج، وألحان حسين محمود، وتوزيع بازلي، وجمال فتحي، والمقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

كما صرحت الفنانة إنجي أمين، بأنها تحضر حاليًا لألبومها الثاني والمقرر طرحه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال المطربة انجي أمين، البوم "لعبة مكسرة" وضم 8 أغانى وهم لاقيه كل حاجة، أميرة الإحساس، عندى خطة، هان عليه، طير عقلى، لعبة مكسرة، مجنونة به، بحبك، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عاطف، خالد منير، إسلام فرغلى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، أحمد البرازيلى، وتوزيع موسيقى الألبوم إلهامى دهيمه، وألحان أحمد البرازيلى

كما طرحت مؤخرا كليب جديد قدمته على شكل ديو مع المطرب لؤى تحت عنوان "مطلع عينى" والذى حقق نجاح من حيث عدد المشاهدات، والأغنية من كلمات أشرف أمين وألحان شادى عويضه وتوزيع طارق توكل ومكس وماستر ماهر صلاح

Advertisements