شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "أيام".. تامر عاشور يسجل أغنية جديدة من كلمات تامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب تامر عاشور مع الشاعر تامر حسين، فى أحد أغانى ألبومه الجديد، ولم يستقر علي اسمها حتى الآن، وهي تحمل طابع درامى حزين، وهي من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل، وقد انتهى عاشور أيضا خلال الفترة الماضية من تسجيل 5 أغنيات.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها تامر حسين مع تامر عاشور، حيث تعاونا من قبل في ألبومه الأخير بأغنية "أيام"، والتى حملت اسم ألبومه الأخير، ولحنها تامر على، وووزعها النابلسى، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.

وكان تامر عاشور أطل على جمهوره في حفل لايف في شهر مارس الماضي، لكسر ملل الحظر المنزلي وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة في الساعة الأولى.

يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، وضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".