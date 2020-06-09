شكرا لقرائتكم خبر عن "طحن فى طحن" .. أحدث أغانى حمادة هلال بعد نجاح "جمالها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم حماده هلال فى أغنية جديدة تحمل اسم "طحن فى طحن" من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبدالحليم، ومن المقررطرحها خلال الأيام المقبلة ويقدمها بشكل جديد عن اعماله السابقة وتحمل العديد من المفاجآت .

وتأتى هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه حماده هلال فى أغنيته الأخيرة "جمالها" والتى ظهرت معه في الأغنية، الفنانة الشابة منة عرفة من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، وحازت على إعجاب الكثيرون، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة وحققت نسب مشاهدة عالية تخطت الـ 7 مليون .

وتقول كلمات الاغنية " دى جمالها أووه لا لا ... و قوامها أووه لا لا، خطفتني وعهد الله بره الدنيا، نفسي أكلم ماما ... طيب لا و لا أه، ضحكت لي هاهاها ... وأختفت فى ثانية، ماتخف علينا بشويش ... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام ... ده جمالك غطى علي الحلوين شغلى بالى بالى .

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واحتل كليب النجم حمادة هلال "يا جمالها" مؤخرا المركز الأول بقائمة الترند على اليوتيوب وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو الكليب الذي ظهرت معه فيه الفنانة الشابة منة عرفة.وكان حمادة هلال طرح الشهر الماضي كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.

واحتفل مؤخراً حمادة هلال بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب فى وقت قصير رغم قلة الأعمال فى القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكم بيا وأسعدكم".