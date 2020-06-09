شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يظهر براعته في الملاكمة بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الإثنين، بمقطع فيديو خلال تدريباته على الملاكمة برفقة مدربه الخاص.

وتفاعل الكثيرون من متابعي الفنان أحمد فلوكس بمقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث لاقى الفيديو إعجاب الكثيرين، حيث حقق الفيديو أكثر من 8 آلاف إعجاب في خلال ساعتين.

وفي وقت سابق، تم حجز الفنان أحمد فلوكس داخل أحد المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك، لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة، وأيضًا إجهاد نفسي وعصبي داخل شركته الجديدة لمدة 20 ساعة باليوم، ما اضطر الطبيب المتابع لحالته الصحية، لاحتجازه بالمستشفى لحين الاطمئنان علي صحته، وطلب منه الراحة لمدة أسبوع علي الأقل والنوم لوقت كل في اليوم والانتظام في الأكل.

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كان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.