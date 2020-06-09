شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمانى السويسى تطرح كليب أغنيتها الجديد "خليك في بيتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة أمانى السويسى، أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "خليك في بيتك"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والتي أطلقته لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحتهم.

وتهدف أغنية "خليك في بيتك" الى عدم الاستهتار بصحتنا والبقاء في منازلنا لأن فيروس كورونا يشهد انتشار في كل الدول رغم تطبيق حظر التجوال وبقاء عدد كبير منا في المنازل إلا أن الخروج منه يشكل خطرًا والتعرض للإصابة بشكل كبير.

"خليك في بيتك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر إسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من اخراج فادى حداد.

وكانت المطربة التونسية أماني السويسي، طرحت مؤخرا كليب لأحدث أغنياتها بعنوان " صوت الأم"، عبر موقع يوتيوب، وعدد من الإذاعات المصرية والعربية، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، وتعاونت أماني فى الأغنية مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن سامر أبو طالب، والموزع الموسيقي محمد هارون، والكليب إخراج محمد ميساوي .

Advertisements