شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال عن صورته مع زوجته: أهم حاجة شكها يعجبها أنا أطلع أحول مش مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب رامي جمال رسالة ساخرة لزوجته ناريمان، على صورة تجمعهما نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، تعليقاً على اختيارها للصور التي تجمعهما والتى تظهر فيها هي بشكل أفضل دون الالتفاف إليه.

وقال ساخراً: "ناريمان مراتي يا جماعة في الصور أهم حاجة شكلها يعجبها أنا بقى يطلع وشي طويل كدة زي ما انتو شايفين يطلع نص وش أطلع نايم أطلع أحول مش مهم، هي مبتبصش غير على نفسها وعلشان تليفونها وبتصور بأيديها فمش عارف أعمل حاجة لله الأمر من قبل ومن بعد".

Advertisements

وكان رامى جمال قرر مفاجأة زوجته ناريمان فى وقت سابق من خلال العمل على ألبوم غنائى لها، حيث كشف عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر أنها بصدد استغلال فترة الحظر بالعمل على تحضير أغانى ألبومه الجديد، كما كشف أنه بالتزامن مع ذلك سيقوم بعمل مفاجأة لزوجته ناريمان ستكتشفها من خلال قراءة تلك الكلمات عبر تويتر.

وكتب رامى جمال: "بما إنى كده كده محظور قررت ابدأ في اختيار أغاني جديده لألبومي القادم، بِما إني باخد سنه أو أكتر في التحضير ثانيا بقي وده المهم قررت اعمل البوم لناريمان في أنواع مختلفة من الأغانى بجد. الجميل أنها متعرفش إنى قررت اعمل كده والاجمل انها هتعرف من هنا ???????? ويا رب نفرح كلنا بفرج ربنا".

وفور نشر رامى جمال تلك التغريدة، قابلتها ناريمان زوجته بفرحة شديدة مثلما ظهر عبر بوست قامت بنشره على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام كتبت خلاله: "أحلى عدية دي ولا إيه، إيه المفاجأة الفظيعة دي"، وذلك في إشارة إلى إعلان زوجها رامى جمال عن الاستعداد لعمل ألبوم غنائى لها مثلما كتب خلال تغريدة نشرها على تويتر.