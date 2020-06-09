شكرا لقرائتكم خبر عن لا تفعل ذلك الآن.. نوال الزغبي تستعرض لياقتها البدنية على "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الفنانة نوال الزغبى رشاقتها البدنية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لاقى تفاعلاً كبيرًا من قبل متابعيها على المنصة الاجتماعية، معلقة عليه قائلة: "لاحقًا.. لا تفعل ذلك الآن".

وفي وقت سابق، وجهت الفنانة نوال الزغبي، رسالة إلى اللبنانيين، وطالبتهم بعدم الخوف من رفع صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم، قائلة: "لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء"، وقالت الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "لا تخف أبدًا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض".

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، قد وجهت رسالة غامضة لجمهورها تتحدث فيها عن الموت وما يسببه هذا الموت من فراق بين الأحبة، وغردت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بكلمات مؤثرة قائلة: " اشبعوا من بعضكم فالموت لا يعطي إنذار، إسألوا عن بعضكم فلا أحدا يعلم متى ستكون آخر مكالمة أو لقاء تحملوا بعضكم لبعض لان الندم لا يعيد الذي رحل".

وكانت قد نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، صورة قديمة لها، ويبدو عليها الاستمتاع بوقتها، وعلقت قائلة: : "الأيام القديمة الذهبية، أشتاق لروتينى الطبيعى".

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نوال الزغبي

وفى سياق آخر حرصت نجمة الغناء نوال الزغبى على تهنئة شقيقها مارسيل بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر توجيه رسالة له فى تلك المناسبة من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل إنتسجرام، حين نشرت صورة لهما معاً ثم علقت عليها بكتابة: Happy birthday my backbone"".



نوال الزغبي