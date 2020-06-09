شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى خليل: أحرص على دراسة الشخصية جيدا قبل تجسيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صبحى خليل من الفنانين المهمين فى السينما والتلفزيون الذين قدموا أدوارا تركت علامات كبيرة لدى الجمهور، ومازال يقدم فنا راقيا وهادفا حتى الآن، وبرع الفنان فى خلق حالة مختلفة فى الشخصيات التى يقدمها منذ بداياته الفنية، حيث لمع فى المسلسل الشهير "سوق العصر" بدور "عطية المغازى"، وأدوار أخرى كثيرة منها "الجماعة، العار، تاجر السعادة، حمزة وبناته الخمسة، الدالى، يتربى فى عزو، محمود المصرى، بخط الايد، عمر و دياب".

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وقال الفنان صبحى خليل لـ ”الخليج 365”، إنه يحرص على دراسة الشخصية جيدا، قبل أن يقبل على تمثيلها، ويجهز لها، موضحا أنه كان صغيرا عندما قدم شخصية "عطية المغازى" فى سوق العصر، وقال :"كان عمرى وقتها 23 عاما، ونجحت فى تقديم الشخصية بشهادة الجمهور والمخرج هانى اسماعيل، ومن خلالها ثبت أقدامى فى الدراما"، موضحا أنه دائما ما يعمل لمصلحة الدور الذى يقدمه حتى يظهر بالشكل اللائق لجمهوره.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صبحى خليل كان مسلسل "عمر ودياب" الذى سجل التعاون الأول بين على ربيع ومصطفى خاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر وصبحى خليل ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى، وكان يُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة.