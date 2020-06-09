شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة.. حسن شاكوش ينشر صورة جديدة من حفل خطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش جمهوره عبر موقع إنستجرام، صورة جديدة من حفل خطوبته، وسط غياب تام من الأهل أو الأصدقاء، ويظهر شاكوش وخطيبته مرتدين الكمامة، بينما نال التهانئ من جمهوره ومحبيه. وعلق حسن شاكوش على الصورة قائلاً: "بنت الجيران".



حسن شاكوش عبر انستجرام

وكان المطرب الشعبى حسن شاكوش احتفل بخطوبته فى أحد الفنادق القاهرة، واقتصر الأمر على وجود شاكوش وخطيبته والمصور فقط، فيما ظهر شاكوش فى مجموعة من الفيديوهات التى نشرها المصور، وهو يغنى معه، وأيضا نشر كواليس الـ"فوتوسيشن"، حيث ارتدى حسن شاكوش قميصا أبيض، فيما ارتدت عروسته فستان "سيلفر".



حسن شاكوش وخطيبته

وينتظر النجم أحمد سعد طرح دويتو أغنية "بيتعملى 100 حساب" الذى يجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش والمقرر طرحه خلال الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن حسن شاكوش ذاع صيته أواخر العام الماضى بعد النجاح الكبير والاستثنائى لـ أغنية "بنت الجيران"، والذى قدمها بمشاركة المطرب عمر كمال، وعقب هذا النجاح حقق الاثنان نجاح أخر مشابة بأغنية أخرى وهى "عود البطل"، والتى أصبحت حديث الشارع ورواد السوشيال ميديا، ليصبح حسن شاكوش أحد المطربين المطلوبين بكثرة فى الحفلات والأفراح، ليتطور الأمر معه ويستعين به صناع الدراما التليفزيونية ويقدم بعض تترات هذه الأعمال.