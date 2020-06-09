شكرا لقرائتكم خبر عن وصايا 10 نجوم.. منهم فنان أوصي بدفنه في الساحل وآخر بحرق أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الفنانين تركو قبل رحيلهم وصايا إما مكتوبة في مذكراتهم وإما أملوها للمقربين منهم ويكون تنفيذ الوصية على عاتق الورثة أو الدولة في حال عدم وجودهم.

أوصي نجم الكوميديا سعيد صالح زوجته وابنته قبل وفاته بأن يدفن في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية وبالفعل دفن بقرية مجيريا في المنوفية ونفس الوصية طلبها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي فقد أوصى بدفنه بجوار والده ووالدته وأشقائه بمقابر الأسرة بمدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية.

أما أغرب الوصايا كانت للفنانة صباح التي طلبت ألا يحزن علي رحيلها أحد وأن يغني ويرقص الحاضرون في جنازتها فطلبت أن يكون يوم رحيلها فرح وليس يوم حزن كما أوصى الفنان أحمد رمزي قبل وفاته بدفنه علي البحر في أحد مدافن الساحل الشمالي التي قضي فيها آخر سنوات في حياته .

ومن أغرب الوصايا وصية تركها الفنان عامر منيب لزوجته "إيمان الألفي" حيث طالبها بعدم السماح لشقيقته أمينة بحضور جنازته أو أخذ العزاء فيه، إلا بعد أن تتوب إلى الله وترد الأموال التي استولت عليها من ضحاياها في دبي ومصرلتحافظ على اسم عائلتها المحترمة، وذلك بعد أن تورطت أمينة منيب في 4 قضايا نصب لاستيلائها على أكثر من 20 مليون جنيه بزعم التجارة.

من الوصايا المفيدة والتي نتمني ان يفعل مثلها كل الفنانين وصية الفنانة الراحلة سناء جميل فقد أوصت بأن توضع متعلقاتها من أشرطة أفلامها ومسرحياتها ومسلسلاتها وملابسها في مكتبة الإسكندرية وهو ما نفذه بالفعل زوجها الكاتب الكبير الراحل لويس جريس.

Advertisements



احمد رمزي

الفنانة ليلى مراد طلبت من عائلتها ألا ينتشر خبر وفاتها قبل دفنها كما أوصت بأن يصلى عليها في مسجد السيدة نفسية وألا يصلي عليها أحد من الغرباء ولكن وصية الفنان حسين صدقي الذي شارك ليلي مراد فيلمها الشهير " شاطئ الغرام " كانت الاغرب فقد أوصى أسرته بحرق أفلامه، وقال لهم: "أوصيكم بتقوى الله.. وأحرقوا كل أفلامي ما عدا سيف الإسلام خالد بن الوليد" وذلك وفقًا لما ذكرته زوجته "فاطمة المغربي" .

العندليب عبد الحليم حافظ فقد كانت وصيته أن يظل باب منزله مفتوحاً دائماً لاستقبال محبيه، وهو ما تفعله العائلة كل عام في ذكرى رحليه وأوصي ايضا علي الاهتمام بإرثه ومنزله بمنطقة الزمالك كما هو بمقتنياته سواء المصحف أو ملابسه الموجودة في الخزانة الخاص به ومنشفته المطبوع عليها الحرفان الأولان من اسمه "AH" والوسادة التي شهدت لحظات مرضه أما جدران المنزل فتحولت إلى لوحة كبيرة دون عليها عليها محبوه كلمات الحب والرثاء وعبارات من أغنيات الراحل العندليب عبد الحليم حافظ.



عبد الحليم حافظ

محامي الفنان الراحل أحمد ذكي كان قد كشف عن عدة وصايا له قبل رحيله منها وصيته بتقديم رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ " أولاد حارتنا " في مسلسل إذاعي بموافقة الأزهر أما الوصية الأخرى كانت بناء جامع يحمل اسمه ويكون أول من يصلى عليه فيه .