شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش تحدى كورونا عشان بنت الجيران.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفنى، واقتصر الحفل على عدد من أهل العروسين، والأصدقاء المقربين، وذلك بداخل إحدى الفيلات المملوكة لأحد الأصدقاء المقربين من شاكوش.
فى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل خطوبة حسن شاكوس، وتسريب مقاطع فيديو لحفل الخطوبة.
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