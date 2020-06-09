شكرا لقرائتكم خبر عن من كواليس فيلم الغسالة.. محمود حميدة يتوسط هنا الزاهد وأحمد حاتم.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان القدير محمود حميدة على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة من وراء كواليس تصوير فيلم الغسالة الذي شارك في بطولته مع الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم.

ونشر حميدة الصورة التى توسط فيها عدد من أبطال الفيلم، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "من كواليس فيلم الغسالة مع الشباب الجميل هنا الزاهد وأحمد حاتم".

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فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.