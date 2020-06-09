شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن" خلال الأسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف صناع عمل فيلم "كيرة والجن" تصوير باقى المشاهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو من بطولة النجم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وكان قد توقف العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وارتباط عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى.

فيلم "كيرة والجن"، يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجا ونجوما وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، وقد انطلق التصوير الشهور الماضية فى ديكور خاص باستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.

والفيلم بطولة كل من: كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبى وأحمد مالك وأمينة خليل وروبى وياسمين رئيس وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتى وسلمى أبوضيف، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.