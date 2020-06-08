اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت الفنانة المصرية ريم البارودي اليوم الإثنين على تصريح بمزاولة مهنة "مقدمة برامج"، وذلك بعد القرار الأخير للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بمنع ظهورها عبر وسائل الإعلام لمدة عام، لحين تقنين أوضاعها أو استخراج ترخيص رسمي.

ونشرت ريم البارودي عبر صفحتها على إنستغرام، صورة من التصريح وعلقت عليها قائلة: "مع سيادة نقيب الإعلاميين طارق سعدة أثناء إصدار تصريح مقدمة برامج النهار شارع النهار ريم البارودي".

وآثار الاسم الحقيقي لريم البارودي مفاجأة بين الجمهور، حيث إن الترخيص حمل اسم "رهام مجدي مدحت البارودي"، فاعتفد البعض أن هناك خطأ في اسم رهام حيث من المفترض أن يكون ريهام، وجاءت التعليقات "اسمك غلط فين الياء".. "اتصدمت ده اسم ولا صفة ده".. "فين اسمك يا ريم".. هو ده "خطأ إملائي ولا ايه".. "ريهام سعيد ملحقتش تفرح"، لترد ريم قائلة "ده اسمي ومش غلط أنا رهام بدون ياء".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد أصدر قرارا بحظر ريم البارودي، و4 إعلاميات هن: بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وهالة فهمي، وعلا شوشة، من الظهور على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

Advertisements

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، ولائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة.

القرار جاء كذلك بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 9921 لسنة 74 قضائية والصادر بجلسة 22 مارس 2020، وأيضا كتاب نقابة الإعلاميين في شأن قيام عدد من مقدمي البرامج بمزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح بمزاولة المهنة.

واستند القرار، إلى تقرير لجنة الرصد بشأن عدد من البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة، وتوصية لجنة الشكاوى بشأنه.

يذكر أن الفنانة ريم البارودي، بدأت منذ أشهر قليلة في تقديم برنامجها عبر قناة النهار المصرية، حيث كتبت عبر حسابها على إنستغرام :”سعيدة جدا بالتعاقد مع الاستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار علي اختياري لتقديم برنامج علي قناة النهار داعية الله عز وجل أن يوفقنا”.