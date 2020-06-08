كارلا حداد تنفصل عن زوجها طوني أبو جودة.. والأخير: القيصر قادم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد خبر انفصالها عن زوجها الممثل الكوميدي طوني أبو جودة، مساء الإثنين، فيما نشر الأخير صورة علق عليها "القيصر قادم".

ونشرت حداد عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام تعليقا جاء في: "على الرغم من انفصالي وطلاقي عن طوني ابو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقى ليا الأساس. وعلقت على البوست وقالت ما تزعلوا نحنا مبسوطين".

وكشفت كارلا حداد للـ LBCI أن الطلاق وقع قبل ثمانية أشهر وتحديداً في تشرين الأول الماضي، لكنهما تريثا في إعلان الخبر للرأي العام.

واللافت أن كارلا عند نشرها للخبر منعت خاصية التعليق وكأنها أرادت إعلان الخبر من دون سماع ردات الفعل سواء الداعمة أو المنتقدة وفق متابعين.

وكانت الإعلامية اللبنانية تحاول دائما أن تبعد عائلتها عن الأضواء، إذ كان من النادر أن توافق على أية مقابلة داخل منزلها وكأنها كانت تحاول المحافظة على خصوصية حياتها.

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وتجدر الإشارة إلى أنه خرجت العديد من الشائعات في السنوات القليلة الماضية والتي تحدثت عن طلاق كارلا حداد من الممثل طوني أبو جودة بعد علاقة حب طويلة تكللت بالزواج منذ بداياتها الإعلامية كمقدمة لنشرة الطقس عبر قناة "إل بي سي".

إلا أن كارلا كانت في كل مرة تضع حدا للشائعات من خلال نشر صور تجمعها مع طوني وابنتيهما ليا التي كانت ثمرة حبهما الذي انتهى بدخولهما القفص الذهبي سنة 2004.

وقدم الثنائي سويا البرنامج الغنائي "يا ليل يا عين" سنة 2006، وأعيد عرض الموسم الثاني منه بعد 14 سنة مرت على انطلاقه والذي يتنافس فيه الضيوف على الغناء والموسيقى.

وكان طوني أبو جودة داعما قويا لكارلا فقد ظهرا ضيفين على برنامج Fi-Male خلال شهر نيسان الفائت الذي يعرض عبر قناة الـ"LBCI" والـ"LDC".