شيكو يصرخ ويبكي بشكل هستيري بعد إصابة والدته بكورونا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدم المطرب المصري شريف يسري الشهير بـ”شيكو”، جمهوره عبر فيسبوك، بعد ظهوره في فيديو يصرخ ويبكي بصورة هستيرية بعد إصابة والدته بفيروس كورونا.

ونشر "شيكو"، فيديو ظهر فيه من داخل سيارته، مطالباً الجمهور بإنقاذه ومساعدته لنجاة والدته من الموت بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الفنان في الفيديو :"أعمل أية أمي تعبانة وبتموت مني ومش لاقي حد يساعدني، وكل ما أكلم حد يهرب مني، أبوس رجليكم اقفوا جنبي".

وتابع شيكو:"الإسعاف اللى بتيجي.. أنا اللي رايح أجبها، حد يقولي أعمل أية وأوديها فين، أنا مين يحس بيا، أمي هتروح مني، أعمل أية يا ناس، أنا في الهرم، أنا بقالي أربع أيام مش عارف أعمل حاجة".

وكشف شيكو تفاصيل مرض والدته قائلاً:"أنا عملتلها إشاعة في مستشفي دار الحكمة، قالوا عندها التهاب رئوي على الصدر، وقالوا اشتباه في إصابتها بكورونا".

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من ناحية أخرى، حرص العديد من أصدقاء شيكو على توجيه نصائح له لسرعة إنقاذ والدته، حيث قال المتابعون في التعليقات على الفيديو :"شريف شوف مستشفى خاص وماتدورش على غير كده"، وقال آخر :"ربنا معاك ويشفيها اتجه لمستشفي كوبري القبه العسكري ...او شوف سرير في الاسماعليه العسكري ...حاول تتصرف ...واسال دكتور ينفع تديقي ابره سيوله الدم ضروري".

وكان شيكو قد طالب جمهوره في منشور سابق الدعاء لوالدته، حيث قال :"يا رب والنبي أمي انا مليش غيرها، الحمل زاد يارب اللهم لا، اعتراض، ارجوكم الدعاء ليها وليا قوينا يارب".

يذكر أن المطرب شيكو كان يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير كليب جديد بعنوان "ربنا يتمم بخير" من ألبومه الأخير "كل 6 ساعات" مع المخرج محمد فيضى.

وطرح شيكو مؤخراً ألبومه "6 ساعات" في مارس الماضي وهو من إنتاج تركي ميديا هاوس وتوزيع مزيكا وتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين منهم أحمد شتا وسامح عبد الفضيل وسيد الشاعر ومنعم ومحمد غنيم ومحمود عز وشريف حمدان والتوزيع الموسيقي وأشرف البرنس وباسم منير ومحمد طه وصور منه أغنيتين وهما أبو شكة، ولك يوم يا ظالم.