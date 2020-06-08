بصورة مع هنيدي.. ليلى علوي تستعيد ذكريات فيلم "حلق حوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة ليلى علوي ذكرياتها بصورة تجمعها بالفنان محمد هنيدي من فيلم "حلق حوش"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت علوي على الصورة :"بتفكر في اللي أنا بفكر فيه يا فرج، كلنا نفسنا في صاحب يفهمنا من غير ما نتكلم، فرج وشادية من فيلم حلق حوش".

فيلم "حلق حوش"، بطولة ليلى علوي، علاء ولي الدين، محمد هنيدي، ماجدة الخطيب، من إخراج محمد عبدالعزيز، إنتاج عام ١٩٩٧.

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