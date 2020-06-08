محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المطرب حسن شاكوش صورة تجمعه بخطيبته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر شاكوش رفقة خطيبته في الصورة مرتديان "كمامة"، وعلق :" بنت الجيران". يذكر أن شاكوش احتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، أمس.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من حسن شاكوش بعد خطوبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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