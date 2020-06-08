أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد نجله.. والنجوم: "إنت خاطفه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان أوس أوس، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله في المنزل، وشراء تورتة له للاحتفال بهذه المناسبة، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

ونشر أوس أوس، صورة تجمعه مع زوجته ونجله عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "إبني وصاحبي وحبيبي.. كل سنة وانت طيب، ويا رب أشوفك إنت وأخوك علي.. أحسن ناس في الدنيا، بحبكم أوي، وربنا يخليكوا لبعض،. ويخليكوا لماما حبيبتي".

وحرص عدد من النجوم على مشاركته ومنهم الفنان أحمد فهمي فقال: "الواد دا شكله حلو أوي، انت خاطفه؟.. فيما علق الفنان علي ربيع، قائلا : "كل سنة وهو طيب، وعقبال مليون سنة، يا عمر فاضل تخلف دياب، ويبقى عندك عمر ودياب".