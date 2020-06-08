كارلا حداد تعلن طلاقها من زوجها طوني أبو جودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت المذيعة اللبنانية كارلا حداد انفصالها اليوم بشكلا رسميا من زوجها الفنان طوني أبو جودة. وكتبت كارلا منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام":"رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة، وبتبقى ليا الأساس". Advertisements وعلقت كارلا: "ما تزعلوا نحنا مبسوطين". طوني أبو جودة تزوج كارلا حداد عام ٢٠٠٤، وأنجبا طفلة واحدة فقط.

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