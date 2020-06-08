صور.. سيرين عبد النور تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
خضعت الفنانة سيرين عبد النور، لجلسة تصوير جديدة، طرحتها عبر حسابها على إنستجرام.
وعلقت سيرين، على الصور التي طرحتها، قائلة : "قد يراك البعض غبيا وهو لا يعلم بأنك تعامله باستغباء يليق به، وقد يراك البعض متسامحا وهو لا يعلم بأنه أصغر من أن تحدث لأجله ردة فعل ".
يذكر أن، الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، ساندت صديقتها الفنانة جيسي عبدو في المرحلة الصعبة التي تمرّ بها بعد وفاة والدها، ووجهت رسالة لها عبر حسابها، قائلة : "اللي ما بيعرفها بيجهل إنه عندها قلب طفل وما بيلبقلها إلا الفرح".
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