محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تصدر فيلم "١٢٢" قائمة الأعلى مشاهدة على شبكة الترفية العالمية "نتفليكس" في مصر. ونشر الفنان أحمد داود بوستر الفيلم، الذي تصدره، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". Advertisements وعلق برموز تشير إلى سعادته بتصدر الفيلم قائمة الأعلى مشاهدة على "نتفليكس". فيلم "١٢٢" بطولة طارق لطفي، أحمد داود، أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، ومن إخراج ياسر الياسري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيلم "١٢٢" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على "نتفليكس" مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.