تراند اليوم : وصلة رقص لهند القحطاني مع بناتها

انتشر مقطع فيديو لمشهورة سناب شات والمقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، هند القحطاني ، وهي ترقص على أنغام غنية أجنبية مع بناتها.

وعبر جمهور هند القحطاني عن إعجابه بالرقصة ولكن البعض الآخر هاجمها على ظهورها مع بناتها وهي ترقص بهذه الطريقة.

كما اعتبر البعض أن مقطع الرقص، ما هو إلا محاولة جديدة من محاولات القحطاني لجذب الانتباه إليها، حيث تعرضت القحطاني لعدد كبير من الانتقادات بسبب تصرفاتها التي يصفها البعض بالغير لائقة.

وكانت القحطاني قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، في أواخر الشهر الماضي ، حيث ظهرت فيه وهي ترقص ببطن مكشوفة، على أنغام أغنية "أحبك كثر ما قالو"، التي أطلقها المغني اليمني فؤاد عبدالواحد فبراير الماضي.

وتسبب المقطع في هجوم حاد عليها، حيث أعرب نشطاء عن استيائهم من تصرفاتها التي تأتي متناقضة في كثير من الأحيان.