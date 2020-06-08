استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن" خلال الأسابيع المقبلة

يستأنف صناع عمل فيلم "كيرة والجن" تصوير باقى مشاهدة خلال الأسابيع المقبلة، وهو من بطولة النجم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وكان قد توقف العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. والفيلم من بطولة كلاً من النجم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبى وأحمد مالك وأمينة خليل وروبى وياسمين رئيس وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتى وسلمى أبوضيف، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. وسوسن بدر ومنة شلبى وأحمد مالك وأمينة خليل وروبى وياسمين رئيس وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتى وسلمى أبوضيف، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. تدور أحداث فيلم "كيرة والجن"، حول حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، وقد انطلق التصوير الشهور الماضية فى ديكور خاص باستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد. حول حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، وقد انطلق التصوير الشهور الماضية فى ديكور خاص باستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.

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