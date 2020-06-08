شاهد .. محمد صبحى يعطي درسًا عن حقوق المرأة

نشر النجم محمد صبحي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ووجه محمد صبحي نصيحة قائلًا: إذا كانت المرأة قد خرجت من ضلع Advertisements آدم فأنا وأنت وكل الرجال وكل النساء قد خرجنا من " رحمها " فكُن قوياً لتحتويها لا لقهرها .. كُن عذباً رقيقاً صادقاً صديقاً لا لإمتلاكها .. هى ستمنحك صكاً بحياتها ثمن .. كُن فارساً ستكون هى الحصن والوطن. آدم فأنا وأنت وكل الرجال وكل النساء قد خرجنا من " رحمها " فكُن قوياً لتحتويها لا لقهرها .. كُن عذباً رقيقاً صادقاً صديقاً لا لإمتلاكها .. هى ستمنحك صكاً بحياتها ثمن .. كُن فارساً ستكون هى الحصن والوطن. يذكر أن عرض مؤخرًا مسرحية أنا والنحلة والدبور للنجم محمد صبحي، وهي من تأليف أيمن فتيحة، وإخراج محمد صبحي، وبطولة كل من محمد صبحي، عبدالرحيم حسن، ياسمين حامد، سماح السعيد، حازم القاضي، ميرنا زكري.

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