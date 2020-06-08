كشفت الفنانة روجينا عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وطمئنت روجينا جمهورها ومحبين دكتور أشرف زكي، قائلة: الحمد والشكر لله بطمن كلالناس على أشرف وبشكر كل الناس اللى سالت واطمنت واسفة لوماقدرتش ارد على كل اللى سالوا علية .. شكرًا جدًا.
يذكر أن الفنانة روجينا شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل البرنس، وهو من تأليف وإخراجمحمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.
كانت هذه تفاصيل خبر روجينا تطمئن جمهورها ومحبين أشرف زكي على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.