روجينا تطمئن جمهورها ومحبين أشرف زكي على صحته

كشفت الفنانة روجينا عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وطمئنت روجينا جمهورها ومحبين دكتور أشرف زكي، قائلة: الحمد والشكر لله بطمن كل

الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللى سالت واطمنت واسفة لوماقدرتش ارد على كل اللى سالوا علية .. شكرًا جدًا.

Advertisements

يذكر أن الفنانة روجينا شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل البرنس، وهو من تأليف وإخراج

محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.