7 أفلام عربية ضمن أسبوع الفيلم القصيرعلي منصة الفيلم العربي

تبدأ منصة "مصنع الفيلم العربي القصير"، غدا الثلاثاء، بث 7 أفلام عربية قصيرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وذلك ضمن أسبوع الفيلم القصير تحت رعاية مؤسس المنصة المخرج الشاب أحمد نادر.
وتتضمن فعاليات أسبوع الفيلم القصير بث مباشر (أون لاين) لأفلام مصرية وعربية تتنوع ما بين روائي ووثائقي، لإتاحة الفرصه لمشاهدة الأفلام التيشاركت في أهم المهرجانات السينمائية العربية والأفريقية، وتستمر اعتبارا من الغد وحتى 15 يونيو الجاري.
ويبدأ البث في الساعة العاشرة من مساء غد بعرض الفيلم الوثائقي المصري "رحلة البحث عن أبو العربي" للمخرج الشاب أكرم محمود البزاوي، وتدور أحداث الفيلم حول رحلة بحث عن أحدأشهر الشخصيات الأسطورية في تاريخ مصر وبالأخص في محافظة بورسعيد، التي ولد فيها هذه الشخصية وشهدت جميع إنجازته وبطولاته التي تتنوع ما بين بطولات وطنية وكوميدية على حسب سرد شخصيات الفيلم.
الفيلم شارك في العديد من المهرجانات السينمائية المحلية والدولية الهامة، وحصل على عدة جوائز؛ منها جائزة أفضل فيلم قصير في المهرجان القومي للسينما المصرية، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عام 2018، كما فاز بجائزة لجنه التحكيم مهرجان مسقط السينمائي الدولي بعمان.
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