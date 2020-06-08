لقاءات نادرة لعادل إمام ويحيى الفخراني على قناة وزارة الثقافة

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، استمرار خطوات تطوير وإثراء المبادرة الإلكترونية «الثقافة بين إيديك» من خلال عرض مجموعة من الصالونات الثقافية شهرياً، والتى استضافت عظماء الإبداع المصرى في الفكر والفن والعلم منهم يحيى حقي، صلاح طاهر، ثروت

عكاشة، فاروق الباز، محمد سيد طنطاوي، مصطفي محمود، تحية حليم، روجيه جارودي، عادل إمام، يحيى الفخراني وغيرهم.



وأضافت ان موضوعات الصالونات المختارة تكشف جانب من الفكر الفذ لعباقرة الامة الذين

شكلوا جزء من الوجدان الجمعى الحديث والمعاصر، وأوضحت أن البث يبدأ في التاسعة مساء الأربعاء 10 يونيو بأحد التسجيلات النادرة لصالون زويل الثقافى الذي نظمته دار الأوبرا المصرية على مدار عدة سنوات، وطرح خلاله العالم الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل الكثير من أرائه في عدد من القضايا التي تهم المجتمع.