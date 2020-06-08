أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، استمرار خطوات تطوير وإثراء المبادرة الإلكترونية «الثقافة بين إيديك» من خلال عرض مجموعة من الصالونات الثقافية شهرياً، والتى استضافت عظماء الإبداع المصرى في الفكر والفن والعلم منهم يحيى حقي، صلاح طاهر، ثروتعكاشة، فاروق الباز، محمد سيد طنطاوي، مصطفي محمود، تحية حليم، روجيه جارودي، عادل إمام، يحيى الفخراني وغيرهم.
شكلوا جزء من الوجدان الجمعى الحديث والمعاصر، وأوضحت أن البث يبدأ في التاسعة مساء الأربعاء 10 يونيو بأحد التسجيلات النادرة لصالون زويل الثقافى الذي نظمته دار الأوبرا المصرية على مدار عدة سنوات، وطرح خلاله العالم الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل الكثير من أرائه في عدد من القضايا التي تهم المجتمع.
وأضافت ان موضوعات الصالونات المختارة تكشف جانب من الفكر الفذ لعباقرة الامة الذين
كانت هذه تفاصيل خبر لقاءات نادرة لعادل إمام ويحيى الفخراني على قناة وزارة الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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