إعادة افتتاح السينما الأنجولية 13 يوليو

أكدت الحكومة الأنجولية اعتزامها استئناف فتح المكتبات والمتاحف ودور السينما والمسارح اعتبارا من الثالث عشر من شهر يوليو المقبل .
وأوضحت الحكومة الأنجولية أنه سيتم تشغيل المؤسسات المعنية ، بما فيها المعارض، بنسبة 50 % من طاقتها.
وأضافت أنه ستتم إقامة الأنشطة الثقافية والترفيهية فى الأماكن العامة على ثلاث مراحل ،
وقال وزير الدولة الأنجولي أداو دى ألميدا ، إنه ستتم إعادة فتح الكنائس يوم 24 يونيو الجاري ، شريطة ألا تتجاوز نسبة شغل أماكن العبادةنسبة 50 % من طاقتها الاستيعابية ، وألا يتجاوز عدد المصلين 150 شخصا .
وأضاف أنه سيتم السماح للمؤسسات الدينية ممارسة أنشطتها أربعة أيام أسبوعيا ، وأن يتم تخصيص الأيام الباقية من الأسبوع لأعمال النظافة فيها .
جدير بالذكر أنه كان قد تم إغلاق المتاحف والمكتبات ودور السينما والمسارح والمؤسسات المماثلة فى أنجولا يوم 27 مارس الماضى بسبب تفشى وباء "كورونا " المستجد كوفيد -19.
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