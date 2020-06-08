كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مسلسل اللعبة يتفوق على ب100 وش كأفضل مسلسل كوميدي في استفتاء 'الخليج 365 الفني' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة "الخليج 365" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدر مسلسل "اللعبة"، في استفتاء الخليج 365 الفني وحصل على نسبة مرتفعة من الأصوات بقائمة أفضل مسلسل كوميدي في دراما رمضان 2020.

وبلغ عدد الأصوات 27387صوتًا، ما يعادل 22.11% اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو ويليه مسلسل "ب100 وش" الذي حصد على 25941صوتاً ما يعادل 20.94%.

مسلسل "اللعبة"

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مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.

أبطال مسلسل "اللعبة"

بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.